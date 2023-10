Whatsapp erlaubt mehrere Konten in einer App

Whatsapp-Nutzer können künftig mehrere Konten in der App parallel nutzen, zum Beispiel eines für private und ein zweites für geschäftliche Angelegenheiten. Dies verkündet Whatsapp im eigenen Blog . Zwischen den Konten kann man jederzeit wechseln, ohne jedes Mal aus- und einzuloggen. Im Moment steht die neue Funktionalität ersten Testusern zur Verfügung, allgemein soll sie demnächst ausgerollt werden.Zunächst beschränkt sich die Multi-Account-Fähigkeit indes auf zwei Konten, was für manche Nutzer bereits genügen dürfte. Doch es gibt noch einen Pferdefuss, wie der Blogpost betont: "Um ein zweites Konto einzurichten, benötigen Sie eine zweite Telefonnummer und eine SIM-Karte oder ein Mobiltelefon, das Multi-SIM oder eSIM akzeptiert." Es ist also weiterhin nicht möglich, mehrere Whatsapp-Konten mit der gleichen Telefonnummer einzurichten.Whatsapp warnt im Blogbeitrag zudem davor, nur die Original-App zu nutzen und keine Apps von Drittanbietern einzusetzen, um mit mehreren Accounts zu arbeiten. Bei solchen Apps handle es sich um Imitationen oder Fake-Apps, was Sicherheit und Privatsphäre bedrohe. (ubi)