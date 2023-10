Whatsapp führt Passkeys für Android ein

Meta hat auf X verkündet , dass für die Android-Version von Whatsapp ab sofort Passkeys für die Authentifizierung angewendet werden. In letzter Zeit wurde das Feature bereits in Beta-Versionen getestet, sodass ein baldiger Launch erwartet werden konnte. Android-Nutzer können somit als Authentifizierung die Finger- oder Gesichtserkennung ihres Endgeräts nutzen, um sich bei Whatsapp zu authentifizieren. Da der Messenger ohnehin für die Verwendung auf Mobilgeräten konzipiert ist, bietet sich diese Art von Authentifizierung an.Bei der Erstellung des Passkeys wird ein einmaliger, kryptografischer Schlüssel angelegt, welcher automatisch im Google Passwort Manager abgespeichert wird. Dafür wird die entsprechende App benötigt. Es ist folglich nicht notwendig, diesen Schlüssel separat zu sichern. Um den Passkey zu verwenden, muss als erstes die Whatsapp-App aktualisiert werden, die neue Version wird schrittweise ausgerollt. Anschliessend kann man im Reiter Einstellungen unter "Passkey" die Erstellung eines solchen beginnen. Die biometrischen Informationen werden im Google Passwort Manager abgespeichert und der persönliche Passkey kann ab sofort verwendet werden. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS-Code entfällt künftig.Meta hat bislang nicht kommuniziert, wann auch die iOS-Version in den Genuss der neuen Authentifizierungsmethode kommen wird. (dok)