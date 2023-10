Whatsapp unterstützt bald keine alten Android-Smartphones mehr

Whatsapp verabschiedet sich am 24. Oktober 2023 von älteren Android-Smartphones. Künftig unterstützt der Messenger nur noch Geräte mit Betriebssystem-Version 5.0 und aufwärts. Bisher war Android-Version 4.1 ausreichend. Jedoch ist die Version des Mobile-OS bereits 2012 auf den Markt gekommen und entspricht schon lange nicht mehr dem neusten Stand der Technik."Um zu entscheiden, welche Betriebssysteme wir nicht mehr unterstützen, sehen wir uns wie andere Technologieunternehmen jedes Jahr an, welche Geräte und Software am ältesten sind und von der geringsten Zahl von Anwender*innen genutzt werden. Diese Geräte verfügen möglicherweise auch nicht über die neuesten Sicherheits-Updates oder ihnen fehlen Funktionen, die zum Ausführen von Whatsapp erforderlich sind", schreiben die Whatsapp-Entwickler in einem FAQ Der Anbieter will alle betroffenen Nutzer vor dem Stichtag nochmals direkt benachrichtigen und an ein Update auf eine neuere Version erinnern. Erfolgt dies nicht, wird fortan kein Whatsapp-Support mehr erhältlich sein, Updates für die App entfallen. Auch dürfte das Erstellen von Accounts sowie die Neuinstallation der App nicht mehr möglich sein.Für Apple-Nutzer gibt es hingegen keine Anpassungen. Wie gewohnt bleibt Whatsapp ab iOS 12 im Einsatz. Für KaiOS-Telefone steht der Messenger wiederum ab Version 2.5.0 zur Verfügung. (sta)