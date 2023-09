Whatsapp: Integration von 3rd Party Chats ist in Arbeit

11. September 2023 - In der neuesten Beta 2.23.19.8 von Whatsapp für Android taucht eine allerdings noch nicht funktionsfähige Option zur Integration mit Drittanbieter-Plattformen auf – die der Digital Market Act der EU in Zukunft vorschreibt.

Gemäss dem kürzlich zum Gesetz erklärten Digital Markets Act (DMA) der EU müssen unter anderem grosse Anbieter von Messaging-Plattformen dafür sorgen, dass ihre Dienste mit denen anderer Anbieter interoperabel sind. Meta hat mit der Arbeit für die Integration anderer Messaging-Dienste mit Whatsapp offenbar schon begonnen, wie "Wabetainfo" meldet . In der neuesten Whatsapp-Beta 2.23.19.8 für Android tauchen Hinweise bezüglich Unterstützung von Drittanbieter-Chats auf.Das Feature funktioniert in der vorliegenden Beta allerdings noch nicht, sondern tritt nur in den Einstellungen in Form einer Option "Third-party Chats" ohne weiteren Inhalt auf. Die EU räumt den Messaging-Anbietern eine sechsmonatige Frist zur Umsetzung der Interoperabilitätsvorgaben ein. Danach sollen Nutzer ohne eigenes Whatsapp-Konto in der Lage sein, Nachrichten mit Whatsapp-Usern auszutauschen. Noch nicht klar ist, ob Meta die Möglichkeit auch Nutzern aus Nicht-EU-Ländern anbieten wird. (ubi)