Whatsapp unterstützt neu HD-Fotos, HD-Videos folgen später

(Quelle: Whatsapp)

18. August 2023 - Beim Teilen von Fotos in Whatsapp steht neu die Möglichkeit zur Verfügung, die Bilder in hoher Auflösung zu übermitteln. Die Möglichkeit, auch HD-Videos zu teilen, soll zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen.

Bis anhin unterstützte der Messaging-Dienst Whatsapp den Versand von hochauflösenden Bildern lediglich in einer Beta-Version. Doch ab sofort wird das Feature in den Apps für iOS und Android regulär zur Verfügung gestellt. Wie Meta-Chef Mark Zuckerberg via Facebook erklärt , lässt sich vor dem Teilen von Bildern jeweils festlegen, ob das Foto in Standard-Auflösung von 1365 x 2048 Pixeln oder in HD-Auflösung von 2000 x 3000 Pixeln gesendet werden soll. Der HD-Versand lässt sich aktuell noch nicht als Standard festlegen und muss jedes Mal aktiv gewählt werden. Auf der Empfängerseite wird mit einem kleinen HD-Icon in der unteren linken Ecke der Thumbnail-Ansicht angezeigt, dass es sich um ein hochauflösendes Bild handelt, womit man je nach verfügbarer Bandbreite den Download auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben kann.In seiner Ankündigung verweist Zuckerberg auch auf die Möglichkeit, demnächst auch HD-Videos via Whatsapp teilen zu können, nennt aber keinen Zeitpunkt einer möglichen Einführung. (rd)