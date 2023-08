Whatsapp Web bekommt Bildschirm-Sperrfunktion

(Quelle: "WAbetainfo")

18. August 2023 - Betatester können die Desktop-Version von Whatsapp neu mit einem Passwort schützen. Dabei kann definiert werden, nach wie vielen Minuten Whatsapp Web gesperrt wird.

Whatsapp führt für seine Browser-Version eine Bildschirmsperre ein, wie "WAbetainfo" schreibt . Offenbar wird die Funktion bereits seit letztem Jahr entwickelt und soll nun bei einer eingeschränkten Zahl von Beta-Nutzern getestet werden.Die Funktion sieht vor, dass man über die Datenschutzeinstellungen definieren kann, nach wie vielen Minuten (1 Minute, 15 Minuten, 1 Stunde) Whatsapp auf dem Desktop gesperrt wird. Optional kann die Sperre auch manuell per sofort ausgelöst werden. Im selben Menüpunkt lässt sich auch ein Passwort definieren, um Whatsapp Web wieder zu entsperren. Push-Nachrichten sollen während der Phase, in der Whatsapp Web gesperrt ist, ebenfalls keine aufpoppen. Wird das Passwort vergessen, muss man sich via Smartphone und QR Core neu bei Whatsapp Web anmelden.Laut WAbetainfo wird die neue Funktion nach dem Betatest in den kommenden Wochen dann allgemein ausgerollt. (mw)