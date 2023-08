KI-generierte Sticker für Whatsapp

15. August 2023 - Künftig sollen sich Whatsapp-Nutzer mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz nach eigenen Vorgaben Sticker erstellen lassen können.

Meta arbeitet wohl an einem neuen Feature für seinen Messaging-Dienst Whatsapp, bei welchem künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen soll. Konkret findet sich in der aktuellen Beta-Version 2.23.17.14 für Android gemäss "WABetainfo" eine Funktion, die es erlaubt, Sticker mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu erstellen. Um einen Sticker zu erzeugen, muss der Nutzer zuerst eine Beschreibung des gewünschten Bildes eingeben. Möglich ist dies über einen Create-Button im Stickermenü, welches einer begrenzten Gruppe von Beta-Testern bereits zu Verfügung steht. Hat die KI den Sticker nach den Vorgaben erstellt, kann er als Nachricht in einem Chat verwendet werden.Unklar ist derweil noch, welche KI-Engine Meta für die Generierung dieser Sticker verwendet. So heisst es auf "WABetainfo" lediglich, dass dazu eine sichere Technologie von Meta einsetzt. Ebenso ist noch unklar, ob die Sticker gespeichert werden können und wann dieses Feature für alle Nutzer zur Verfügung stehen wird. (abr)