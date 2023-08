Whatsapp bekommt Screensharing-Funktion

9. August 2023 - Meta hat die Beta-Phase der Screensharing-Funktion von Whatsapp beendet und schaltet das Feature für alle Nutzer der Messeging-App frei.

Meta gönnt Whatsapp ein kleines Funktionsupdate und schaltet die neue Screensharing-Funktion für alle Nutzer frei. Bisher hat sich diese noch in der Beta-Phase befunden. Ab sofort lässt sich mit dem neuen Feature entweder der gesamte Bildschirm des Gerätes teilen oder aber nur eine bestimmte Anwendung. Die Funktion lässt sich über den Share-Button aktivieren. Darüber hinaus hat Meta einen Landscape-Modus, also das Querformat für Videotelefonate eingeführt.Whatsapp gewinnt damit weiter an Funktionsumfang. Erst kürzlich hat Meta Video-Sofortnachrichten für den beliebten Messenger-Dienst eingeführt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Clips sind auf 60 Sekunden limitiert und laut dem Konzern Ende zu Ende verschlüsselt.Gleichzeitig streicht Meta aber auch Funktionen. Ab dem 28. September 2023 lassen sich keine SMS mehr über Whatsapp versenden oder empfangen. Der SMS-Verlauf kann aber weiterhin über die Standard-Messaging-App des Smartphones eingesehen werden. (sta)