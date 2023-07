Whatsapp startet mit Video-Sofortnachrichten

(Quelle: Whatsapp)

27. Juli 2023 - Mit Whatsapp kann man neu zusätzlich zu Audio- auch Video-Kurznachrichten versenden. Die Videos können bis 60 Sekunden lang sein. Das Feature wird bereist ausgerollt.

Sprachnachrichten dürften nebst den eigentlichen Kurznachrichten eine der populärsten Funktionen von Whatsapp sein. Nun erhalten Nutzer eine weitere Möglichkeit, zu kommunizieren, und zwar mittels Video-Sofortnachrichten. Wie Whatsapp via Blog ankündigt , werden diese Video-Kurznachrichten per sofort eingeführt. Eine Videonachricht kann dabei maximal 60 Sekunden lang sein und das Senden derselben soll so einfach sein wie das Senden einer Sprachnachricht. Man braucht lediglich über Drücken des bisherigen Audio-Buttons in den Videomodus zu wechseln und für die Aufzeichnung gedrückt halten. Wenn man nach oben wischt, wird die Aufnahme automatisch gehalten und man kann freihändig aufzeichnen.Beim Empfänger werden die Videos automatisch stumm abgespielt, wenn sie in einem Chat geöffnet werden. Der Ton wird durch Tippen auf das Video gestartet. Ausserdem verspricht Whatsapp , dass Videonachrichten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind.Wer sehen möchte, wie die Funktion funktioniert: Meta- und damit auch Whatsapp-Boss Mark Zuckerberg hat ein entsprechendes Video auf seinem Facebook-Profil geschaltet "Die Einführung von Videonachrichten hat bereits begonnen. In den kommenden Wochen wird das Feature für alle verfügbar sein", verspricht Whatsapp via Blog. (mw)