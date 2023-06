Whatsapp bringt neue Datenschutz-Features und Datenschutz-Selbstcheck

(Quelle: Whatsapp)

21. Juni 2023 - Mit einem Datenschutz-Check will Whatsapp den Nutzern die Datenschutz-Einstellungen zugänglicher und übersichtlicher machen. Auch gibt es ein neues Feature, um unliebsame Whatsapp-Calls stummzuschalten.

Whatsapp hat gleich zwei neue Funktionen für den Datenschutz in der App eingeführt: Einen neuen Datenschutz-Check sowie die Möglichkeit, Anrufe von unbekannten Nummern automatisch stummzuschalten.Letztere Funktion ist simpel und im Prinzip selbsterklärend. In den Datenschutz-Einstellungen lässt sich neu unter dem Menüpunkt "Anrufe" der Schalter "Anrufe von Unbekannt stummschalten" aktivieren. Daraufhin lösen alle eingehenden Anrufe, deren Nummer nicht auf dem Gerät gespeichert ist, den Klingelton nicht mehr aus. In der Anrufliste erscheinen die so verpassten Anrufe aber weiterhin.Der Datenschutz-Check ist derweil eine Art Datenschutz-Tutorial, in dem die Nutzer durch einen kurzen Selbst-Check geführt werden. So sollen laut Whatsapp die Nutzer alle Sicherheitsoptionen des Messengers kennen lernen und sich darüber bewusst werden, wie ihre eigene Datenschutz-Konfiguration aussieht. In den Datenschutz-Einstellungen findet sich daher neu der Punkt "Check starten", im Anschluss erhält man eine Übersicht der Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen und kann diese an einem Ort nach Wunsch konfigurieren. Teil des Datenschutz-Checks sind etwa Einstellungen zu Lesebestätigungen, Erreichbarkeit, Benachrichtigungen, Status, Verifizierung und mehr. (win)