Whatsapp arbeitet an Screensharing-Funktion

(Quelle: "WABetainfo")

31. Mai 2023 - Whatsapp bringt als neue Funktion die Möglichkeit, seinen Bildschirm zu teilen. Aktuell wird das Feature an Beta-Tester auf Android verteilt.

Und wieder ein neues Feature für Whatsapp: Wie "WABetainfo" berichtet , wird aktuell eine Screensharing-Funktion an Beta-Tester auf Android ausgerollt. Die Funktion erlaubt es, den Inhalt des eigenen Bildschirms mit dem Gesprächspartner zu teilen – so wie man das von Anwendungen wie Teams oder Zoom auf dem Desktop kennt.Wie Screenshots zu entnehmen ist, findet sich für die neue Funktion ein entsprechender Button neben dem Mute- und dem Videokamera-Knopf in einem Anruf. Klickt man auf diesen Button, erscheint eine Warnung, dass Whatsapp durch die Bildschirmübertragung Zugang zu allen Informationen bekommt, die während des Teilens sichtbar sind – auch auf Passwörter oder Details eines Bezahlprozesses. Die Übertragung kann allerdings jederzeit beendet werden.Laut "WABetainfo" ist die neue Funktion Teil der Whatsapp-Beta-Version 2.23.11.19 für Android – allerdings nicht bei allen Testern. Man kann aber davon ausgehen, dass das Feature in den kommenden Wochen dann in der Breite ausgerollt wird. Ob dies auch auf iOS der Fall sein wird, darüber macht "WABetainfo" keine Angaben. (mw)