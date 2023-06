Whatsapp testet Videonachrichten

15. Juni 2023 - Auf Text- und Sprach- folgen in Whatsapp bald auch Videonachrichten mit einer Länge maximal 60 Sekunden. Die entsprechende neue Funktion befindet sich derzeit im Beta-Test.

Fast täglich, oder zumindest wöchentlich, tauchen derzeit neue Funktionen für Whatsapp auf. Im aktuellen Fall geht es um Videonachrichten, die «Wabetainfo» in den neuesten Beta-Updates für iOS und Android entdeckt hat . In anderen Worten: Schon bald wird man in Whatsapp nicht nur Text- oder Sprachnachrichten, sondern auch kurze Videonachrichten verschicken können.Aufgenommen werden die kurzen Videosequenzen von bis zu 60 Sekunden wie Sprachnachrichten, also durch ein Gedrückthalten der entsprechenden Taste. Wie «Wabetainfo» weiter schreibt, sollen auch sie verschlüsselt sein. Ausgerollt wird die neue Funktion, die derzeit erst ausgewählten Beta-Testern zur Verfügung steht, dann angeblich im Verlauf der nächsten Wochen.