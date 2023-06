Whatsapp wird durch Kanäle erweitert

(Quelle: Whatsapp)

9. Juni 2023 - Whatsapp führt eine Channel-Funktion ein. Das neue Feature wird zuerst in Kolumbien und Singapur bereitgestellt, weitere Ländern sollen in den kommenden Monaten folgen.

Der Messenger-Dienst Whatsapp wird mit Kanälen ausgestattet, ähnlich wie man sie bei Telegram kennt. Wie es in einem Blog-Beitrag heisst, bekommen Nutzer damit "eine einfache, zuverlässig und sichere Möglichkeit, wichtige Updates von Einzelpersonen und Unternehmen direkt in Whatsapp zu erhalten".Der Zugriff auf die Kanäle erfolgt über einen neuen Tab mit der Bezeichnung "Aktuelles", getrennt von den bestehenden Chats. Für die Auswahl der Kanäle wird ein durchsuchbares Verzeichnis bereitgestellt, indem sich nach Interessensgebieten suchen lässt. Dazu können Kanäle auch via Einladungslinks besucht werden, die per Chat oder Mail geteilt werden. Ob die Kanäle einer Begrenzung unterworfen sind ist offen, bis anhin kann eine Whatsapp-Gruppe maximal 1024 Mitglieder haben.Wie die Macher festhalten, habe man sich zum Ziel gesetzt, einen Broadcast-Dienst zu entwickeln, der Wert auf Privatsphäre legt. So werden die Telefonnummern oder Profilfotos der Kanal-Betreiber vor den Followern verborgen und folgt man selbst einem Kanal, ist dies ebenso. Auch will man den Channel-Verlauf nur für die letzten 30 Tage speichern und Administratoren haben die Möglichkeit, Screenshots und Weiterleitungen aus ihrem Kanal zu blockieren. Eine End-zu-End-Verschlüsselung wird hingegen nicht standardmässig bereitgestellt.Die Kanäle sollen in der Startphase nur in Kolumbien und Singapur verfügbar sein und erst in den kommenden Monaten auch in weiteren Ländern aufgeschaltet werden. (rd)