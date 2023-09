Whatsapp führt Channels global ein

(Quelle: Whatsapp)

14. September 2023 - Whatsapp beginnt mit dem globalen Rollout der Channels. Zurzeit noch Organisationen und Institutionen vorbehalten, sollen bereits in naher Zukunft alle User in der Lage sein, einen Channel zu eröffnen.

Whatsapp teilt via Blog mit, dass die sogenannten Channels in über 150 Ländern ausgerollt werden. Channels, auf Deutsch Kanäle, bieten die Möglichkeit, öffentlichen oder privaten Organisationen zu folgen und mit deren Posts zu interagieren. Die Channels sind auf der Benutzeroberfläche klar von den Chats getrennt, ausserdem ist für anderen Follower eines Channels nicht sichtbar, wem man sonst noch folgt. Auch persönliche Daten von Administratoren von Channels sowie deren Follower sind für andere nicht zu erkennen.Die Channels werden schrittweise ausgerollt, nachdem sie von Whatsapp in einer Testphase in zehn Ländern getestet wurden. Man kann in seinem Whatsapp-Profil nach Channels in seinem Land oder nach beliebten Channels suchen. Ausserdem ist es möglich, ein Post aus einem Kanal zu kopieren und per privatem Chat zu versenden. Diese Nachricht wiederum enthält einen Backlink zum ursprünglichen Channel. Zu guter Letzt schreibt der Messenger-Dienst, dass in den kommenden Monaten geplant ist, dass alle User einen Channel eröffnen können. (dok)