Whatsapp will neue Möglichkeiten zur Textformatierung bieten

22. August 2023 - Mit Whatsapp wird es künftig möglich sein, Zitate hervorzugehen oder Listen mit Bulletpoints zu erstellen. Zudem gibt es eine optimierte Code-Blocks-Ansicht.

Texte auf Whatsapp zu formatieren kann mitunter eher mühsam sein und beschränkt sich auf das Durchstreichen von Text, fette und kursive Schrift und Monospace. Nun aber scheint Whatsapp an neuen Tools zu arbeiten, die genau dieses Formatieren erleichtern und erweitern sollen.Laut " WABetainfo " wird es mit Whatsapp künftig nämlich möglich sein, Zitate hervorzugehen oder Listen mit Bulletpoints zu erstellen. Die Zitieren-Funktion soll es erlauben, nicht wie bislang nur auf eine ganze Nachricht, sondern auf einzelne Passagen einer Nachricht Antwort zu geben. Spannend für Programmierer, die via Whatsapp Code diskutieren: Für Code Blocks soll es eine optimierte Ansicht geben, dank der Code deutlich besser lesbar wird.Entdeckt wurden die neuen Formatierungsoptionen in einer Vorabversion von Whatsapp. Informationen dazu, bis wann sie ausgerollt werden, gibt es aktuell noch keine. (mw)