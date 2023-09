Whatsapp-Chef: Auch künftig keine Werbung

18. September 2023 - Metas Whatsapp-Chef Will Cathcart widerspricht vehement einem Zeitungsartikel, wonach Whatsapp plane, in den Chats Werbung unterzubringen.

Gerüchteweise haben einige Teams bei Meta überlegt, ob in Whatsapp-Chats analog zum Facebook Messenger Werbung eingeblendet werden könnte, wie die "Financial Times" berichtet (Paywall). Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, führt der Artikel weiter aus. Die Idee sei auch auf höherer Ebene diskutiert worden – und hat zu Bedenken geführt, dass Werbung in Whatsapp die Nutzer verärgern könne. Denn Whatsapp war von Mitgründer Brian Acton von Anfang an mit den Motto "No Ads, no Games, no Gimmicks" unter die Leute gebracht worden.Jetzt hat Will Cathcart, Head of Whatsapp bei Meta auf X dem Gerücht um mögliche Werbung vehement widersprochen : "Diese FT-Story ist falsch. Wir tun das nicht." Laut dem Zeitungsartikel hat ein Whatsapp-Sprecher allerdings eingeräumt, dass die Ad-Idee diskutiert, aber verworfen wurde: "Wir können nicht über jedes Gespräch Rechenschaft ablegen, das jemand in unserer Firma geführt hat. Aber wir testen es nicht, arbeiten nicht daran und es ist überhaupt nicht unser Plan." (ubi)