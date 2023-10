Whatsapp bringt Sprachnachrichten, die nach Abhören gelöscht werden

Selbstlöschende Fotos und Videos kennt man von Whatsapp bereits. Nun soll Whatsapp auch an selbstlöschenden Sprachnachrichten arbeiten. Laut einem Bericht von "WAbetainfo" testet Whatsapp aktuell eine Funktion, mit der definiert werden kann, dass eine Sprachnachricht gelöscht wird, sobald sie abgehört wurde. Betatester sollen die Funktion über die Testflight-App bereits ausprobieren können – sowohl auf Android wie auch auf iOS.Die Einmal-Sprachnachrichten können weder gespeichert noch weitergeleitet werden. Unklar ist, ob die Sprachnachrichten, falls sie nicht abgehört werden, nach 14 Tagen automatisch gelöscht werden. Bei Einmal-Bildern und -Videos ist das so. Für die Allgemeinheit ausgerollt werden sollen die Einmal-Sprachnachrichten bereits in Kürze. (mw)