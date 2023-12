Whatsapp bringt selbstzerstörende Sprachnachrichten

Bilder und Videos lassen sich bei Whatsapp mit der Funktion View Once bereits seit 2021 so abschicken, dass der Empfänger sie nur einmal einsehen kann – danach wird die Message automatisch gelöscht. Neu erlaubt Whatsapp dies auch für Sprachnachrichten, wie einem Blogpost mit dem Titel "Sprachnachrichten werden jetzt privater" zu entnehmen ist. Als Beispiel nennt Whatsapp die mündliche Übermittlung von Kreditkartenangaben und anderen sensiblen Daten, die ja schliesslich nicht beliebig verfügbar bleiben sollten.Wie bei View-Once-Bildern und -Videos werden per View Once verschickte Sprachnachrichten mit einem Icon markiert. Nach dem einmaligen Abspielen verschwinden die Nachrichten aus dem Chat. Whatsapp will die neue Funktionalität in den kommenden Tagen weltweit ausrollen. Nähere Informationen zu View Once findet man im Help Center von Whatsapp . (ubi)