Whatsapp: Umfragen und Sprachnachrichten werden auf Channels ausgeweitet

In seinem jüngsten Update implementiert Whatsapp die bekannten Features Umfragen und Sprachnachricht in die noch jungen Channels. Kanaladministratoren können nun auch eine Sprachnachricht an ihre Anhängerschaft versenden. Die Umfragen ermöglichen ausserdem einen neuen Grad der Interaktivität mit den Followern. Ferner ermöglicht das jüngste Update das Teilen eines Posts aus einem Channel im persönlichen Status. Zu guter Letzt erhöht der Messenger die maximale Anzahl an Administratoren in einem Channel auf 16. Whatsapp hat mitgeteilt, dass die neuen Funktionen global ausgerollt und bald für alle Nutzer verfügbar sein werden.Whatsapp begründet die Neuerungen damit, dass immer mehr User einen Channel administrieren möchten. Ausserdem zeigen Auswertungen, dass Sprachnachrichten der beliebteste Kommunikationsweg der User sind. Täglich werden über den Messenger über sieben Millionen Sprachnachrichten versendet. (dok)