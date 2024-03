Whatsapp ändert Video-Steuerung

Whatsapp hat eine neue Version für iOS publiziert, welche die Handhabung von Videos in Chats vereinfacht. Beim Abspielen eines Videos ist es nun möglich, per Doppeltipp an den Rand des Videos selbiges um zehn Sekunden zu spulen: Ein Doppeltipp rechts und das Video springt zehn Sekunden nach vorne, ein Doppeltipp links und die letzten zehn Sekunden werden wiederholt. Dies schreibt "Wabetainfo". Ob und wann dieses Feature auch auf Android ausgeweitet wird, ist nicht bekannt. Die Funktion erinnert an Youtube und andere Streaming-Apps, die ähnliche Funktionalität anbieten.Des weiteren hat Whatsapp – ebenfalls für die iOS-Version – neue Icons für den Versand von Attachements eingeführt sowie das Vorgehen für das Versenden von Videos in Chats angepasst. Über einen langen Tipp auf das Kamera-Symbol kann direkt ein Video von bis zu einer Minute Länge aufgenommen und versendet werden, sobald das Icon losgelassen wird. Bislang war die Funktion über das Mikrofon-Icon abrufbar. (dok)