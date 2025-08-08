cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Consumer ESU Program unterstützt bis zu 10 Windows-10-PCs
Quelle: Depositphotos

Consumer ESU Program unterstützt bis zu 10 Windows-10-PCs

Wer sich als Privatanwender dafür entscheidet, Windows 10 weiterhin zu nutzen und 30 Dollar für die Updates zu bezahlen, kann damit bis zu 10 PCs mit Sicherheitsupdates versorgen.
8. August 2025

     

Wer als Privatanwender nach dem Support-Ende von Windows 10 am kommenden 14. Oktober von Microsoft weiterhin Sicherheitsupdates erhalten will, hat zwei Möglichkeiten. Entweder man bezahlt dafür 30 Dollar oder man bezieht die Updates kostenlos, synchronisiert im Gegenzug aber seine Daten mit Windows Backup ("Swiss IT Magazine" berichtete).

Wie jetzt "Windows Central" meldet, hat Microsoft in einem Support-Dokument erwähnt, dass das Consumer-ESU-Angebot die Möglichkeit bietet, bis zu zehn Geräte mit Updates zu versorgen. Um das Angebot nutzen zu können und damit die 30 Dollar für die jährliche Patch-Belieferung zu bezahlen, wird allerdings nach wie vor ein Microsoft-Konto benötigt.


Entsprechende Rechner müssen vor der Nutzung des ESU-Programms zudem Mindestanforderungen erfüllen. So muss darauf Windows 10 Version 22H2 mit allen verfügbaren Updates installiert sein. Weiter muss es sich beim genutzten Microsoft-Konto um einen Administrator-Account handeln. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 weltweit erstmals vor Windows 10

 8. Juli 2025 - Das Windows-10-Supportende hat‘s gerichtet: Im Juli 2025 verzeichnet Statcounter weltweit für Windows 11 erstmals einen höheren Anteil als für Windows 10. In der Schweiz ist dies bereits seit März der Fall.

Microsoft macht Sicherheitsupdates für Windows 10 kostenlos

 25. Juni 2025 - Für Privatanwender sollen Sicherheitsupdates für Windows 10 nach dem Supportende des Betriebssystems weiterhin kostenlos sein. Ursprünglich wollte Microsoft 30 Dollar verlangen. Es gibt aber einen Haken.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
phonestar*- Das flexibelste VoIP Angebot der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER