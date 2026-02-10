cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Discord setzt künftig weltweit auf Altersprüfung
Quelle: Depositphotos

Discord setzt künftig weltweit auf Altersprüfung

Ohne erfolgreich durchgeführte Altersprüfung per Selfie-Video oder Identitätsdokument gilt neu jeder Discord-User standardmässig als Teenager und kann nicht mehr auf alle Inhalte zugreifen.
10. Februar 2026

     

Auf der Social-Media-Plattform Discord gelten künftig alle Nutzer per Default als Teenager – solange sie sich nicht einer Altersprüfung unterzogen haben. Dies hat das Unternehmen offiziell verkündet. Sowohl neu registrierte als auch bestehende User erhalten damit ohne Überprüfung des Geburtsdatums automatisch passend abgeänderte Kommunikationseinstellungen und nur noch eingeschränkten Zugang zu "Age-gated Spaces", etwa zu Bereichen mit Erwachseneninhalten, und die gezeigten Inhalte werden je nach Kategorie gefiltert oder unscharf dargestellt. Der Rollout des neuen Regimes startet Anfang März und wird weltweit phasenweise durchgeführt.

Discord nennt die Altersprüfung "Age Assurance". Sie erfolgt aufgrund von Selfie-Videos zur Erkennung des Alters aufgrund des Gesichts oder durch Hochladen von Dokumenten wie Pass oder Identitätskarte. Discord verspricht, dass die Selfies das Gerät des Nutzers niemals verlassen und die Identitätsdokumente sofort nach der Überprüfung wieder gelöscht werden. Der Status der Altersprüfung bleibt gegenüber anderen Usern verborgen.


Die neu global vorgesehene "Teen-by-Default Experience" hat Discord 2025 aufgrund der dort angekündigten Gesetze in Grossbritannien eingeführt, allerdings nicht ohne heftigen Protest aus der Nutzer-Community. Um authentische Perspektiven von Teenagern einzubringen, führt Discord jetzt einen Teen Council ein, ein Gremium, das aus zehn bis zwölf Teenagern bestehen und dem Plattformbetreiber dabei helfen soll, zu verstehen, was Teenager benötigen, damit sie sich online sicher und unterstützt fühlen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Youtube testet KI‑gestützte Altersprüfung für Jugendliche

 30. Juli 2025 - Youtube testet in den USA eine KI-basierte Altersschätzung für Jugendliche, um ihnen altersgerechte Schutzfunktionen automatisch zuzuweisen und personalisierte Werbung zu deaktivieren.

Google öffnet Zero-Knowledge-Proof für datensichere Altersprüfung

 4. Juli 2025 - Mit dem frei verfügbaren ZKP-Code will Google das Fundament für eine neue Generation datenschutzfreundlicher Identitätslösungen legen, und dieser Schritt dürfte weit über Wallet-Apps hinausreichen.

Opera packt Discord, Slack und Bluesky in die Seitenleiste

 26. Februar 2025 - Opera erweitert die Seitenleiste seines Browsers Opera One um die Plattformen Discord, Slack und Bluesky. Das ermöglicht eine direkte Nutzung der Dienste.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER