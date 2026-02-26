cnt
Threema bekommt Quantum-sichere Verschlüsselung
Quelle: Threema

Threema bekommt Quantum-sichere Verschlüsselung

Threema partnert mit IBM Research, um Verschlüsselungsmechanismen in seinen Messenger zu integrieren, die auch vor Quantencomputern sicher sind.
26. Februar 2026

     

Der Schweizer Messenger-Anbieter Threema geht eine Partnerschaft mit IBM Research ein. Das erklärte Ziel ist, den Messenger mithilfe von IBM-Technologie in eine Quantum-sichere Zukunft zu führen. Denn Quantencomputer könnten schon in absehbarer Zeit eine Reife erreicht haben, mit der traditionelle Verschlüsselungsmechanismen wie RSA geknackt werden könnten, womit sie gewissermassen hinfällig werden. Aktuelle Quantencomputer sind heute zwar noch lange nicht an dem Punkt, dass bewährte Verschlüsselungen in Gefahr sind, laut Experten könnte man unter Umständen aber bereits in einigen Jahren so weit sein.


Im Hinblick darauf soll im Rahmen dieser Partnerschaft nun Post-Quanten-Kryptografie in Threema implementiert werden, um dieser Herausforderung entgegenzutreten. Hierfür soll ein Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz kommen, dem keine effizient berechenbaren mathematischen Operationen zugrunde liegen, wie Threema schreibt. (win)


