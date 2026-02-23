Galaxus führt visuelle Produktsuche ein

Beim Onlinehändler Galaxus
lassen sich Produkte neu mithilfe von Fotos ähnlicher Produkte suchen. In der Galaxus-App für Android oder iOS oder in der Webversion des Shops – dort allerdings nur auf Mobilgeräten – auf den Kamera-Button klicken, ein Foto des gewünschten Produkts aufnehmen oder hochladen, und die Bildersuche zeigt identische oder ähnliche Produkte, je nachdem, ob das exakt gleiche Produkt im Sortiment vorhanden ist oder nicht.
Alexander Mühlbach ist bei Galaxus für die App mitverantwortlich und begründet das neue Feature so: "Laut Forbes finden es 74 Prozent der potenziellen Kundschaft ineffizient, mit Suchbegriffen das richtige Produkt in einem Onlineshop zu finden. Mit der visuellen Suche entfällt dieser mühsame Suchprozess mittels Keywords." Kundinnen und Kunden könnten zudem weiterhin in der App Barcodes von Produkten scannen und prüfen, ob das Produkt bei Galaxus erhältlich sei, was auch mit ISBN-Codes von Büchern funktioniere.
Mühlbach bezieht sich auf einen Forbes-Artikel mit dem Titel "In Online Retail, All Searches Are Not Equal". Dort wird unter anderem ausgeführt, es gebe radikal unterschiedliche Arten der Suche, die unterschiedliche Denkprozesse repräsentieren. Die allgemein verfügbare Search-Technologie, auf die Onlinehändler nach wie vor stark setzen, könne hier aber nicht differenzieren. Es werde deshalb immer schwieriger, aus der schier unendlichen Fülle der Angebote das Passende zu finden. Neben den 74 Prozent, die blosse Textsuche nicht effizient finden, betonen 60 Prozent, dass irrelevante Suchresultate die grösste Frustration beim Online-Shopping seien.
(ubi)