OpenAI spickt ChatGPT mit personalisierter Werbung

OpenAI hat kürzlich offiziell angekündigt
, dass das vorher bereits in 171 Ländern verfügbare Einstiegs-Abo ChatGPT Go jetzt für 8 US-Dollar pro Monat auch in den USA zu haben sei. Gleichzeitig will der KI-Riese in der kostenlosen und der Go-Variante von ChatGPT im Verlauf der kommenden Wochen damit anfangen, Werbung in den Chats zu platzieren – vorerst allerdings nur in den USA. Nutzer der Abos Plus, Pro, Business und Enterprise sollen weiterhin nicht durch Werbung belästigt werden. Mit der Werbung in der Gratis- und Billigversion von ChatGPT will OpenAI
ermöglichen, dass "mehr Nutzer mit weniger Nutzungslimiten von unseren Tools profitieren können".
OpenAI betont, dass die Antworten von ChatGPT von der Werbung nicht beeinflusst würden. Und weder die Daten der Nutzer noch die Antworten von ChatGPT würden an Werbetreibende verkauft. Ausserdem soll nur "wirklich relevante, qualitativ hochwertige" Werbung ausgespielt werden. Standardmässig geht es dabei um personalisierte Werbung, die Personalisierung lässt sich jedoch auch ausschalten.
(ubi)