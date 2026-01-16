cnt
OpenAI lanciert ChatGPT Translate
Quelle: Depositphotos

OpenAI lanciert ChatGPT Translate

Mit ChatGPT Translate hat OpenAI nun einen kostenlos zugänglichen Online-Übersetzungsdienst lanciert, mit dem sich auch der Stil beeinflussen lässt.
16. Januar 2026

     

KI-Spezialist OpenAI hat ohne grosses Aufheben den frei zugänglichen Übersetzungsdienst ChatGPT Translate lanciert. Während sich mit ChatGPT seit längerem Texte übersetzen lassen, legt der neue Service den Fokus auf Tonalität und Stil.

Die Oberfläche entspricht in etwa der Konkurrenzlösungen von Deepl oder Google und bietet ebenfalls eine zweitgeteilte Oberfläche. In der linken Box wird der Quelltext eingegeben, wobei eine automatische Erkennung der Sprache des Quelltextes erfolgt. Auf der rechten Seite wird die Übersetzung ausgegeben, wobei man zwischen 28 Sprachen wählen kann, inklusive Latein.


Dazu stehen Buttons zur Verfügung, mit denen sich der Stil beeinflussen lässt. Dazu zählen Anweisungen wie flüssiger formulieren, in sachlichem geschäftlichem Stil formulieren, übersetzen, als ob man es einem Kind erklärt, oder übersetzen für ein akademisches Publikum. (rd)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: Depositphotos )


