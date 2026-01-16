cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google Drive kann Office-Dateien mit Passwort jetzt bearbeiten
Quelle: Depositphotos

Google Drive kann Office-Dateien mit Passwort jetzt bearbeiten

Google Drive kann passwortgeschützte Microsoft-Office-Dateien neu direkt in Docs, Sheets und Slides bearbeiten. Dabei gibt es aber einen Haken, den Nutzer vor dem Speichern kennen sollten.
16. Januar 2026

     

Passwortgeschützte Dateien aus Word, Excel oder Powerpoint lassen sich in Google Drive erstmals ohne Umweg bearbeiten. Google erklärt, dass dafür bisher oft Drittanbieter-Programme nötig waren, weil geschützte Office-Dateien in Drive nicht direkt bearbeitet werden konnten.

Beim Öffnen einer geschützten Datei fragt Drive laut Google zuerst das Passwort ab. Anschliessend können Nutzer zwischen "Vorschau" und "Bearbeiten" wählen, wobei die Vorschau die Datei nur schreibgeschützt anzeigt.


Wer "Bearbeiten" auswählt, öffnet die Datei in Google Docs, Google Tabellen oder Google Präsentationen. Google weist darauf hin, dass dabei das Passwort entfernt wird, damit die Datei bearbeitet werden kann, und sie danach ohne Passwortschutz in Drive liegt.

Der Rollout läuft laut Google gestaffelt. Für Rapid Release-Domains wird die Funktion bis 16. Januar 2026 verteilt, für Scheduled Release startet sie am 19. Januar 2026 und endet am 21. Januar 2026. Laut Google steht sie Google-Workspace-Kunden, Workspace-Individual-Abonnenten und auch normalen Google-Konten zur Verfügung, und Administratoren können sie nicht zentral deaktivieren oder steuern. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google Drive bekommt leistungsfähigeren Dateibetrachter

 9. Dezember 2025 - Google hat den Dateibetrachter in Google Drive aufgefrischt. Dieser bietet eine verbesserte PDF-Navigation und erlaubt es, in Videodateien nach bestimmten Begriffen Ausschau zu halten.

Google Drive erstellt Video-Untertitel jetzt auch auf Deutsch

 27. November 2025 - Google erweitert die automatische Untertitel-Funktion für Videos in Google Drive auf 27 zusätzliche Sprachen, darunter Deutsch, um Videoinhalte besser zugänglich und leichter durchsuchbar zu machen.

Google erweitert Drive um KI-gestützten Ransomware-Schutz

 1. Oktober 2025 - Google führt in Drive for Desktop eine neue Sicherheitsschicht ein. Die KI soll Angriffsmuster erkennen und diese automatisch stoppen, bevor sie grossen Schaden anrichten können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER