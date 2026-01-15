Wucherpreise in der Schweiz: WEKO ermittelt gegen Microsoft

Das Sekretariat der Schweizer Wettbewerbskommission WEKO gibt bekannt, gegen Microsoft
zu ermitteln. Dies, weil in jüngerer Zeit zahlreiche Preiserhöhungen für die Schweiz eingeführt worden seien. In Folge ist laut der Behörde eine Anzeige eingegangen. Bei den Preiserhöhungen geht es in erster Linie um die Abopreise für Microsoft 365.
Davon ausgehend wird nun eine Vorabklärung eingeleitet. Im Rahmen dieser will man prüfen, ob die Erhöhungen Anhaltspunkte für unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Kartellgesetzes darstellen, so die WEKO. Falls dies der Fall ist, könnte das eine eingehende Untersuchung rechtfertigen.
Naheliegend wäre, dass die Anfang Dezember 2025 angekündigte Preissteigerung
ausschlaggebend war für die Anzeige. Microsoft selbst begründet die Erhöhungen mit dem wachsenden Funktionsumfang. An der Tatsache, dass man als Nutzer damit Produkte bezahlen soll, die man nicht einmal zwingend haben will, stossen sich Kunden jedoch immer wieder – das gilt insbesondere für die neuen KI-Funktionen.
(win)