Firefox 147 verbessert Video-Playback und mehr
Quelle: Depositphotos

Ab sofort steht Firefox in der neuen Version 147 bereit. Mozilla bringt neben Bugfixes diverse interessante Verbesserungen bezüglich Video-Playback sowie einige neue Features.
13. Januar 2026

     

Mit dem ersten Firefox-Update des Jahres führt Mozilla eine ganze Reihe von neuen Features und Verbesserungen ein, und auch verschiedene Bugs wurden eliminiert: Firefox 147 ist ab sofort verfügbar. Die neue Version kommt mit verbessertem Video-Playback für PCs mit AMD-Grafik, basierend auf Zero-Copy Playback für Hardware-Decoding-fähige Systeme – so soll die Video-Abspielleistung jetzt das Niveau von Geräten mit Intel- und Nvidia-GPUs erreichen. Neu ist auch die Unterstützung für WebGPU auf Macs mit Apple-Silicon-Prozessoren. Eine weitere Neuerung in Bezug auf Videos: Wenn ein Tab, in dem ein Video abgespielt wird, geschlossen wird, kann stattdessen optional ein Bild-im-Bild-Player eingeblendet werden.

Firefox unterstützt jetzt sogenannte Compression Dictionaries. Dieser Webstandard reduziert die Datenmenge und damit die benötigte Zeit zum Laden einer Seite markant und wird bereits von verschiedenen massgeblichen Websites eingesetzt. Weiter bietet Firefox 147 Support für Safe Browsing V5 inklusive Local List Mode, dies als Ersatz für Safe Browsing V4.


Tastaturkürzel lassen sich mit Firefox 147 anpassen, um etwa schwer zu tippende Kürzel durch bequemere Varianten zu ersetzen, Konflikte mit Shortcuts anderer Software auszuräumen oder schlicht eine Palette von Tastaturkürzeln nach eigenem Geschmack zu definieren. Dieses Feature gilt als experimentell und ist durch Eingabe der Adresse about:keyboard in der Adressleiste zugänglich.

Firefox 147 für Windows steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)


