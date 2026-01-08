CES: KI-Assistent Copilot gibt's bald auch für HP-Drucker

Nicht genug, dass Microsofts KI-Assistent in allen Anwendungen und Plattformen integriert wird, jetzt kommt Copilot auch auf HP-Druckern zum Einsatz. Wie HP
in einer Mitteilung ankündigt, arbeitet man an der ersten Integration von Microsoft
Copilot direkt in HPs Office-Drucker und verspricht dadurch – wie könnte es anders sein – beispiellose Produktivitätssteigerungen.
Konkret handelt es sich bei HP for Microsoft 365 Copilot um eine neue HP Workpath-App, welche die generativen KI-Fähigkeiten von Copilot in HPs Multifunktionsdrucker bereitstellt. Kunden mit Workpath-fähigen Geräten und einer Copilot-Lizenz sollen durch die Integration von gänzlich neuen Funktionen profitieren. So lassen sich KI-generierte Zusammenfassungen von gescannten Dokumenten erstellen. Auch unterstützt Copilot beim Benennen von Dateien und macht Vorschläge, wo Dokumente gespeichert werden sollen. Auch für Übersetzungen direkt am Gerät soll sich Copilot einsetzen lassen.
HP for Microsoft 365 Copilot soll im Frühjahr zur Verfügung stehen. Eine Liste mit Workpath-kompatiblen Druckern stellt HP hier
zur Verfügung.
(rd)