Neue Smartphones von Asus: 2026 sicher keine

Smartphone-Distributoren in Taiwan wurden laut einem Bericht
des Branchenportals "Digitimes" Informationen zugetragen, wonach der Asus-Geschäftsbereich Smartphones per 31. Dezember 2025 eingestellt wird. Asus
hat auf die Gerüchte geantwortet und klargestellt, dass der Betrieb der Smartphone-Sparte weiterläuft und Wartung, Software-Updates und Garantieleistungen für alle existierenden Produkte weiter angeboten werden. Das aktuelle Betriebsmodell mit Kundendienstleistungen werde beibehalten. Man habe allerdings keine Pläne, im Jahr 2026 neue Smartphone-Modelle auf den Markt zu bringen.
Ob es jemals wieder neue Asus-Smartphones geben wird, steht nach diesen Informationen in den Sternen. Es könnte so kommen, dass Asus sein Smartphone-Geschäft auf Dauer einstellt. Auf jeden Fall wird 2026 weder ein Zenfone 13 noch ein ROG Phone 10 auf den Markt kommen.
(ubi)