Asus präsentiert Flaggschiff-Modell Zenfone 11 Ultra

Mit Blick auf die Software hebt Asus vor allem diverse KI-Unterstützungs-Tools hervor. So verfügt das Android-Smartphone etwa über den Call Translator von Google, der Anrufe in Echtzeit übersetzen kann. Ebenfalls an Bord ist eine KI-Transkriptionsfunktion. Diese verwandelt aufgenommene Audiodateien von Gesprächen automatisch in ein geschriebenes Dokument. Der einzige Haken ist, dass die KI-basierten Tools noch nicht zum Launch des Geräts, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt zu Verfügung stehen sollen.Das neue Smartphone ist in den Farben Skyline Blue und Eternal Black online sowie im Handel verfügbar. Ausschliesslich online über Asus gibt es die Geräte zudem in den Farben Misty Grey und Desert Sand. Die Preise beginnen bei 999 Euro für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher und 1099 Euro für die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung beginnt am 22. März. Bis zum 14. April gewährt der Hersteller eine Cashback-Aktion, wodurch Käufer 100 Euro zurückerstattet bekommen. (dok)