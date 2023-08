Asus hält am Smartphone-Geschäft fest

(Quelle: Asus)

31. August 2023 - Gerüchten zufolge gebe Asus das Smartphone-Geschäft auf, heisst es in verschiedenen Medien. Der Hersteller hat nun aber klargestellt, dass dies nicht der Fall ist.

Verschiedene Medien, wie beispielsweise 9to5Google, haben in den letzten Tagen das Gerücht aufgegriffen , dass das erst kürzlich lancierte Asus Zenfone 10 ("Swiss IT Magazine" berichtete ) das letzte Smartphone des Herstellers sein werde. Die verantwortlichen Entwickler-Teams sollen stattdessen anderen Departementen oder dem ROG Phone Team zugewiesen werden. Nun meldet sich Asus zu Wort und dementiert diese Gerüchte. In einem Statement des Herstellers heisst es Asus trete den Gerüchten rund um das Aus der Zenfone-Produktlinie entgegen, denn diese würden nicht der Wahrheit entsprechen. Asus werde seine beiden Hauptproduktlinien – das Zenfone sowie das ROG Phone – weiterführen. Asus bekenne sich auch weiterhin zu einem starken Engagement für die Kunden und Partner im Smartphone-Markt.Mit seinen beiden Geräte-Familien hat sich der taiwanesische Hersteller bislang keinen Löwenanteil im Smartphone-Segment erobern können. Stattdessen ist Asus in Nischen präsent. So ist das Zenfone in seine Geschichte immer wieder durch besonders pfiffige Features abseits des Mainstreams aufgefallen. Auch das aktuelle Zenfone 10 tanzt aus der Reihe: Es ist weit und breit das einzige Oberklasse-Smartphone, welches über einen Screen mit weniger als 6 Zoll Bildschirmdiagonale verfügt. Das ROG Phone ist ausserdem eines der wenigen Smartphones, welches sich explizit an eine Klientel richtet, die das Smartphone hauptsächlich zum Gamen verwendet und das Gerät daher auch dafür auslegt ist. (adk)