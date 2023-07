Asus ROG Ally im Test: Joysticks statt Klappe

(Quelle: Asus)

12. Juli 2023 - Ist es eine Nintendo Switch? Ist es ein Steam Deck? Nein, es ist ein Gaming-Laptop mit einem eingebauten Controller statt einer Klappe. Wir haben das Asus ROG Ally getestet.

Die Geschichte von Gaming-Handhelds auf dem Massenmarkt ist heute mehr als 30 Jahre alt. 1990 kam mit dem ersten Game Boy von Nintendo das bis heute wohl berühmteste Gerät der Kategorie auf den Markt. Abgesehen davon gibt es nicht viele grosse Erfolge im Handheld-Sektor. Weiter haben Mobile Gaming auf Smartphones und Tablets den Markt noch kompetitiver gemacht.



In den vergangenen Jahren gab es aber einen neuen Aufschwung. Einmal mehr hat Nintendo vorgespurt und mit der Switch 2017 einen Handheld-Konsolen-Hybrid auf den Markt gebracht.



Und seit 2022 gibt es mit dem Steam Deck des Spielentwicklers und Game-Plattform-Betreibers Steam einen weiteren grossen Player. Plattform-seitig nutzt das Steam Deck ein eigens gebautes, Linux-basiertes Betriebssystem (SteamOS). Damit ist das Gerät zumindest halb-proprietär, da es "nur" für Steam-Games konzipiert ist. Derweil bleibt Nintendo bei bewährten Prozessen: Das Switch-Ökosystem ist vollständig proprietär gehalten.

2023 wird die Nische nun einmal mehr attackiert – und zwar von Asus ROG (Republic of Gamers). Das Produkt heisst ROG Ally und das Konzept ist eigen genug, um als dritter Player neben der Switch und dem Steam Deck eine Daseinsberechtigung zu finden. Kurz gesagt: Das Gerät ist ein Gaming-Laptop mit Windows 11, welches die Klappe mit einem eingebauten Controller ersetzt. Und damit ist es so "offen", wie das ein Windows-PC eben ist.Berappen muss man für das vorliegende Testmodell 800 Franken, was etwa auch dem Preis des Steam Decks (in der vergleichbaren 512-GB-Version) entspricht. Die Switch liegt mit etwa 300 Franken derweil deutlich darunter.Billiger als ein Gaming-Laptop – diese starten meist erst im vierstelligen Bereich – ist das Ally damit aber schon mal.