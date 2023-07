Asus führt NUC-Produktlinie von Intel fort

(Quelle: Intel)

19. Juli 2023 - Asus springt als Lizenznehmer ein und übernimmt Produktion, Verkauf und Support der NUC-PCs von Intel. Erst vor wenigen Tagen hatte der Chip-Konzern angekündigt, das Geschäft mit den Mini-Desktop-PCs nach rund zehn Jahren aufzugeben.

Intels NUC-PCs sind gerettet. Wie der US-amerikanische Chip-Konzern bekanntgab, übernimmt Asus als Lizenznehmer künftig Produktion, Verkauf und Support der Mini-Desktop-PCs mit Intel Core-Prozessoren der 10. bis zur 13. Generation. Zudem will der taiwanesische Hersteller künftig auch neue NUC-Produkte auf den Markt bringen."Während wir unsere Strategie umstellen, um Ökosystempartner in die Lage zu versetzen, die Produktinnovation und das Wachstum der NUC-Systeme fortzusetzen, ist es unsere Priorität, einen reibungslosen Übergang für unsere Kunden und Partner zu gewährleisten", bekräftigt Sam Gao, Intel Vice President und General Manager Intel Client Platform Solutions.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Asus laut Intel eine nicht-exklusive Lizenz für NUC-Systemdesigns. Es könnten also künftig weitere Lizenzpartner folgen, die gemeinsam mit Asus die Produkt- und Support-Kontinuität für Kunden von NUC-Systemen gewährleisten sollen. Asus wird für diesen Zweck eine eigene Geschäftseinheit namens Asus NUC BU gründen.Intel hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, die Next Unit of Computing (NUC)-Produktlinie nicht weiterzuführen. Bei den NUC-Systemen handelt es sich um kompakte, komplett ausgestattete Mini-PCs. Das Aus des Intel-Bereichs ist eine Sparmassnahme und Teil der aktuellen Konsolidierung des Konzerns. (sa)