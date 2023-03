Intel präsentiert neue Mini-PCs

(Quelle: Intel)

29. März 2023 - Intel legt seine Mini-PC-Reihe NUC mit den Raptor-Lake-Prozessoren der 13. Generation neu auf. Erhältlich sind die Geräte in verschiedensten Konfigurationen.

Intel hat seine NUC-Mini-PCs in Version 13 lanciert. Alle Modelle sind mit Prozessoren der 13. Generation (Raptor Lake) ausgestattet, verfügbar sind zahlreiche Konfigurationen als fertige Mini-PCs, Bastel-Kits zum selber Zusammenbauen und Erweitern sowie nackte Boards (4 x 4 Zoll), die beliebig verbaut werden können. Die Gehäuse messen in Breite und Tiefe 117 x 112 Millimeter und sind in den zwei Formfaktoren Slim (37 mm Höhe) und Tall (54 mm Höhe) zu haben.Bei den Prozessoren sind Core i3-, i5- und i7-Chips verfügbar, weiter gibt es Versionen mit i5- und i7-vPro-Prozessoren. Je nach Wahl werden Grafikeinheiten vom Typ Intel UHD Graphics oder Intel Iris Xe Graphics 80EU verbaut. Weiter kommen die Mini-Rechner mit WiFi 6, RJ45 Ethernet-Port und zwei Thunderbolt-Anschlüssen.