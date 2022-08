Intel präsentiert neueste Mini-PCs

(Quelle: SimplyNUC)

19. August 2022 - Mit den NUC 12 Pro präsentiert Intel die neueste Generation seiner Mini-PCs. Die handlichen Geräte basieren auf den hauseigenen "Alder Lake"-Chips und lassen sich vielseitig konfigurieren.

Intel ist nicht nur der markführende Chiphersteller für Desktop-PCs und Notebooks, sondern tüftelt auch an eigenen Gesamtlösungen. Am 17. August präsentierte das kalifornische Unternehmen seine nächste Mini-PC-Generation in Form der NUC 12 Pro, die den Namen "Wall Street Canyon" tragen. Allerdings verzichtete Intel auf eine grosse Ankündigung, lediglich die Ark-Datenbank und Partnerankündigungen zeugen von den Mini-PCs. So teilt beispielsweise "Simply NUC" mit, dass sie bereits Vorbestellungen für die ersten NUC-12-Pro-Modelle entgegennehmen.Die Mini-PCs sind wenig überraschend mit den neuesten Intel-Chips aus der "Alder Lake"-Generation ausgestattet. Dabei stellen sie bis zu 12 CPU-Kerne und integrierte Xe-Grafik zur Verfügung. Die Spanne der verfügbaren Prozessoren reicht vom Core i3-1220P mit zwei Performance- und acht Effizienzkernen bis hin zum Core i7-1260P mit zwei zusätzlichen Performance-Kernen, mehr Cache und deutlich höheren Taktfrequenzen. Eine vollständige Liste aller verfügbaren Prozessoren findet sich auf Intels Ark-Datenbank . Das Topmodell der "Alder Lake"-Chips, der Core i7-1280P mit sechs Performance- und acht Effizienzkernen, ist auf der Liste nicht zu finden. Er macht sich seit Ankündigung der "Alder Lake"-Chips rar und soll kaum Verwendung in Notebooks finden – anscheinend nicht einmal bei Intel selbst.