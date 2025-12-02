Amazon Now verspricht Lieferung in 30 Minuten

Amazon verschiebt wieder einmal die Grenzen, wenns ums Thema Liefergeschwindigkeit geht. Mit Amazon
Now verspricht das Unternehmen nun die Lieferung innerhalb von 30 Minuten oder weniger nach Bestelleingang. Allerdings ist Amazon Now als Pilotprojekt aktuell auf die US-Städte Seattle und Philadelphia beschränkt. Bestellbar sind laut Amazon mehrere tausend Artikel des täglichen Bedarfs, darunter frische Lebensmittel, Hygieneprodukte, Elektronik, Tierbedarf und rezeptfreie Medikamente. Für Amazon-Prime-Mitglieder kostet die Lieferung 4 Dollar, für alle anderen Kunden 14 Dollar. Bei Bestellungen unter 15 Dollar fällt zusätzlich eine Pauschale von 2 Dollar an.
Die Auslieferung erfolgt laut einer Amazon-Mitteilung
über speziell eingerichtete kleinere Logistikzentren, die sich in Wohn- und Arbeitsnähe befinden und so kurze Lieferwege ermöglichen sollen. Über die weiteren Pläne mit Amazon Now macht der Konzern keine Angaben.
(mw)