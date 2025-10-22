Amazon will mit Robotern angeblich 600'000 Stellen sparen

Amazon soll einem gewaltigen Strategiewandel in der Pipeline haben. So plant das Unternehmen angeblich, rund 600'000 Angestellte mit Robotern zu ersetzen, wie einem Bericht der "New York Times" zu entnehmen ist
(Paywall, via
"The Verge"). Die Zeitung bezieht sich dabei auf geleakte Dokumente von Amazon
, die man einsehen konnte.
Die Pläne des E-Commerce-Riesen beziehen sich laut dem Bericht vor allem auf die USA. Dort soll die enorme Zahl an potenziellen Angestellten aber offenbar nicht zwingend entlassen werden – es geht vielmehr darum, keine neuen Leute einstellen zu müssen. Bis 2027 sollen so bereits 160'000 Stellen eingespart werden können, bis 2033 sollen es dann bereits weit über eine halbe Million sein.
Die Pläne rund um die Automatisierung seiner Vertriebsinfrastruktur sollen es letztlich möglich machen, durchschnittlich 30 Cents bei jedem Artikel einsparen zu können, womit sich Amazon zwischen heute und 2027 satte 12,6 Milliarden Dollar Sparpotenzial verspricht.
Auch, so der Bericht, soll im Dokument zu lesen sein, wie Amazon die Automatisierungswelle der Öffentlichkeit schmackhaft machen will. So soll nicht von "Automatisierung" und "KI" die Rede sein, vielmehr wolle man auf Formulierungen wie "fortschrittliche Technologie" und "Cobot" (Roboter, der mit Menschen zusammenarbeitet) setzen.
Auf Anfrage der "New York Times" gab Amazon zu Protokoll, dass die geleakten Dokumente unvollständig und nicht repräsentativ seien. Ausserdem weise man seine Leute nicht dazu an, Euphemismen für heikle Begriffe rund um Robotik zu verwenden.
(win)