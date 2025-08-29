Retouren bei Amazon: Behalten statt zurücksenden

Amazon schlägt neue Wege ein, wenn es um das Thema Retouren geht. Wie die Plattform "Onlinehändler-News
" (gesehen auf "Heise
") schreibt, stossen Kunden von Amazon
bei Rückgaben zum Teil auf eine neue Option. Dabei wird ihnen angeboten, die Ware zu behalten und dafür eine Teilrückerstattung des Kaufpreises zu erhalten.
Passieren soll das vor allem bei kleineren Mängeln am Produkt, etwa einem Kratzer oder einem Wackelkontakt, so die Plattform. Wählt der Kunde als Rückgabegrund "Defekt" respektive "Gefällt nicht", soll ihm als Option angezeigt werden, die Ware zu behalten und einer pauschalen Rückerstattung zuzustimmen. Diese Rückerstattung soll laut "Onlinehändler-News" häufig 2.99 Euro betragen.
Amazon soll das Vorgehen damit begründen, dass es dem Endkunden Zeit und Mühe spare, wenn es kleinere Beanstandungen gäbe. Das Angebot sei für eine Vielzahl von Kategorien verfügbar und hänge von Kriterien wie Abmessungen, Preis und Rückgabegrund rund um das Produkt ab, so ein Sprecher gegenüber "Onlinehändler-News".
(mw)