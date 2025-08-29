cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Retouren bei Amazon: Behalten statt zurücksenden
Quelle: Amazon

Retouren bei Amazon: Behalten statt zurücksenden

Amazon soll damit begonnen haben, Kunden bei Retouren anzubieten, die Ware gegen eine Preisreduktion zu behalten. Das soll dem Kunden Zeit und Mühe sparen.
29. August 2025

     

Amazon schlägt neue Wege ein, wenn es um das Thema Retouren geht. Wie die Plattform "Onlinehändler-News" (gesehen auf "Heise") schreibt, stossen Kunden von Amazon bei Rückgaben zum Teil auf eine neue Option. Dabei wird ihnen angeboten, die Ware zu behalten und dafür eine Teilrückerstattung des Kaufpreises zu erhalten.

Passieren soll das vor allem bei kleineren Mängeln am Produkt, etwa einem Kratzer oder einem Wackelkontakt, so die Plattform. Wählt der Kunde als Rückgabegrund "Defekt" respektive "Gefällt nicht", soll ihm als Option angezeigt werden, die Ware zu behalten und einer pauschalen Rückerstattung zuzustimmen. Diese Rückerstattung soll laut "Onlinehändler-News" häufig 2.99 Euro betragen.


Amazon soll das Vorgehen damit begründen, dass es dem Endkunden Zeit und Mühe spare, wenn es kleinere Beanstandungen gäbe. Das Angebot sei für eine Vielzahl von Kategorien verfügbar und hänge von Kriterien wie Abmessungen, Preis und Rückgabegrund rund um das Produkt ab, so ein Sprecher gegenüber "Onlinehändler-News". (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Amazon-Händler bieten alte Festplatten als Neuware an

 30. Juli 2025 - Im Mai hat Attingo Datenrettung beim Kauf externer Union Sine HD2510-Festplatten über den Marketplace von Amazon Geräte erhalten, die statt fabrikneuer Hardware deutliche Gebrauchsspuren aufwiesen und teilweise noch mit bis zu 80 Prozent Restdaten beschrieben waren.

Amazon arbeitet an Temu-Gegenstück

 23. Oktober 2024 - Amazon soll an einer Online-Plattform arbeiten, mit der der Onlineriese gegen die Billigstkonkurrenz aus China antreten will. Auf dem Ableger würden nur Billigstprodukte angeboten werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER