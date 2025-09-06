cnt
Adobe Premiere kommt gratis aufs iPhone
Adobe bringt seinen Videoeditor Premiere als kostenlose iOS-App aufs iPhone. Der Start ist noch für diesen Monat angekündigt, eine Android-Version ist in Arbeit.
6. September 2025

     

Die neue Premiere-App liefert Videobearbeitung auf dem iPhone ohne Einstiegskosten und soll noch im laufenden Monat erscheinen. Eine Android-Variante folgt. Adobe kündigt dafür eine mehrspurige Timeline mit beliebig vielen Video-, Audio- und Textebenen an, automatische Untertitel, 4K-HDR-Support sowie einen 1-Tap-Export zu TikTok, YouTube Shorts und Instagram inklusive automatischer Anpassung an das jeweilige Format.

Laut Adobe ist die iOS-App kostenlos nutzbar, Gebühren fallen nur für zusätzlichen Cloud-Speicher und generative-KI-Guthaben an. Unterstützt werden generative Soundeffekte, KI-gestützte Sprachverbesserung und ein erweitertes Angebot an Firefly-Assets. Wer ohne KI arbeitet, findet in der App auch Adobe-Schriftarten sowie kostenlose Bilder, Sounds, Musik und Video-Clips.


Bislang bot Adobe mobil vor allem Premiere Rush als vereinfachte Lösung. Das neue Premiere soll dem Funktionsumfang von Premiere Pro näher kommen. Mike Polner, Vice President of Creator Product Marketing, sagt: "Mit Premiere auf dem iPhone bringen wir dieselbe kreative Kraft, die Filmemacher, Designer, Animatoren und YouTube-Ersteller nutzen, um erfolgreiche Werbespots, kultige Musikvideos, Oscar-prämierte Filme und virale Inhalte zu produzieren, an den bequemsten Ort, um von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung zu gelangen: Ihr Telefon." (dow)


