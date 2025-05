Adobe und Microsoft bei Phishern hoch im Kurs

Wie dem jüngsten Research Report für Europa von Netskope zu entnehmen ist, ist Phishing die bevorzugte Methode von Angreifern, um Zugriff auf Unternehmens-Accounts zu erlangen. Die Forscher des Sicherheits- und Netzwerkunternehmens berichten, dass Adobe die Marke ist, die am häufigsten von Cyberkriminellen imitiert wird. Sie taucht in 29 Prozent der Cloud-Phishing-Kampagnen auf. Die Marke Microsoft wird mit 26 Prozent am zweithäufigsten nachgeahmt, wobei sich die Phishing-Bemühungen diesbezüglich darauf konzentrieren, Zugang zu Microsoft 365 Cloud-Konten zu erlangen.Auch betreffend des Risikos, wo Malware lauert, liefert der Report von Netskope interessante Erkenntnisse. So führt diesbezüglich Github derzeit die unrühmliche Rangliste an: 16 Prozent der Unternehmen in der europäischen Region verzeichnen jeden Monat Malware-Downloads von der Plattform. Das ist eine deutliche Verschiebung im Vergleich zum letzten Jahr, als Microsoft Onedrive (aktuell: 9,7 %) der am häufigsten genutzte Dienst für die Verbreitung von Malware war. Auf Rang drei findet sich Google Drive mit 7,2 Prozent. Netskope weist daraufhin, dass die Plattformen zwar einen guten Ruf geniessen, man aber Vorsicht walten lassen soll, wenn der Urheber einer Software unbekannt erscheint. (dok)