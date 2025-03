Hosttech vermeldet vermehrte Phishing-Attacken

Der Webhosting-Anbieter Hosttech hat im ersten Quartal 2025 eine Häufung von Phishing-Attacken auf seine Kunden festgestellt. Phishing-Mails und die gefälschte Hosttech-Login-Seite, die in den Mails verlinkt ist, würden dabei immer raffinierter, betont der Dienstleister. In den Mails werden die Kunden zum Beispiel gewarnt, ihre Domain laufe bald ab oder eine Zahlung sei nicht erfolgt. Sibylle Lagler, Marketing- und Kommunikationsleiterin bei Hosttech : "In den letzten Monaten haben wir vermehrt solche Nachrichten mit Falschinformationen festgestellt. Die Nachahmungen sind dabei leider manchmal ziemlich gut."Hosttech empfiehlt Vorsicht im Fall von Merkmalen wie Absenderadressen, die nicht @hosttech.ch oder @hosttech.eu enthalten, bei Links, die nicht auf die URL https://myhosttech.eu verweisen sowie bei Nachrichten und Betreffzeilen, die Druck aufbauen und zu schneller Reaktion drängen. "Wichtig ist, dass bei einer verdächtigen E-Mail keinesfalls ein Link angeklickt, Login- oder gar Kreditkarten-Daten angegeben werden", warnt Sibylle Lagler. Ist es doch passiert, soll man Passwörter ändern, Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und die betreffende Kreditkarte sperren – sowie die Phishing-Mails löschen. (ubi)