Hosttech lanciert KI-Helfer für Domain-Suche

Der Schweizer ISP Hosttech lanciert Domain GPT – ein KI-Tool zum Finden der passenden Domain. Denn, wie man bei Hosttech weiss, ist die Suche nach einer passenden Domain manchmal nicht ganz einfach. Nicht nur die Wahl der URL kann schwer sein, diese muss dann auch noch frei (und bezahlbar) sein.Domain GPT funktioniert dabei wie die bekannten Chatbots: Der User gibt ein, für welchen Zweck er eine Domain sucht, die Maschine gibt Vorschläge von URLs aus, die noch verfügbar sind. Über weiterführende Befehle oder eine Favoritenliste können diese weiter eingegrenzt werden. Natürlich lässt sich nach einer erfolgreichen KI-Suche die entsprechende Domain dann gleich bei Hosttech registrieren.Im Hintergrund nutzt die Domain-Finder-KI von Hosttech OpenAI-Technologie mittels API. Und Domain GPT soll nicht das einzige KI-Tool bleiben, das man bei Hosttech bietet. "Wir möchten unsere Kundschaft mit unseren Produkten und Dienstleistungen bestmöglich bei ihren Online-Projekten unterstützen. Gerade als Internet Service Provider kommt man dabei heute nicht um KI-Lösungen herum. Unser Team bleibt dran und man darf gespannt sein, was noch kommt", so Patrizia Meuwly, Head of Finance and Sales bei Hosttech . (win)