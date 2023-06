Neue Server-Reihe von Hosttech

(Quelle: Hosttech)

15. Juni 2023 - Hosttech hat zwei neue Server im Angebot. Beide sind konfigurierbar, als managed-Server erhältlich und bieten unlimitierten Traffic.

Hosttech lanciert zwei neue Server-Angebote, die ab sofort bestellt werden können und nach Bestelleingang innert wenigen Stunden einsatzbereit sind. Beim ersten Server handelt es sich um den EQX Solo. Er verfügt über einen Intel Xeon Silver 4208 8 x 2.1 GHz Prozessor und in der Basisversion über 64 GB RAM und zwei Festplattenslots mit je einer 960 GB SSD Festplatte. Der Server kann zusätzlich mit bis zu 512 GB RAM und acht Festplatten ausgerüstet werden. Der EQX Solo ist ab 279 Franken monatlich erhältlich, als managed Server betragen die Kosten ab 408 Franken monatlich.Der zweite Server ist der EQX Duo. Sein Herzstück sind zwei Intel Xeon Silver 4214R 12 x 2.4 GHz Prozessoren. Der Duo ist standardmässig mit 128 GB RAM und vier Festplatten bestückt. Optional sind bis zu 1024 GB RAM (Bild) und bis zu 12 Festplatten möglich. Der EQX Duo ist ab 479 Franken im Monat oder als managed Server ab 608 Franken monatlich verfügbar.Die Server werden im hauseigenen Datencenter Datarock von Hosttech in der Zentralschweiz betrieben. Die Server bieten – sofern sie selber gewartet werden – vollen Admin-Zugriff und freie Wahl des Betriebssystems. Zudem bietet Hosttech auf beide Server unlimitierten Traffic an und garantiert, dass die Geräte mit erneuerbarem Strom betrieben werden.(adk)