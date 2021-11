Hosttech mit neuen Serverstandorten in Appenzell und Österreich

(Quelle: Hosttech)

16. November 2021 - Die neuen Hosttech-Rechenzentren im Appenzellerland und in Wien erweitern das Virtual Data Center des Anbieters und sind ISO-27001-zertifiziert.

Der Hosting-Anbieter Hosttech erweitert sein Virtual Data Center mit zwei zusätzlichen Serverstandorten. Mit dem Appenzellerland kommt ein zweiter Schweizer Standort mit ISO-27001- und Tier-IV-Zertifizierung hinzu. Für höchste Sicherheit, so Hostech, sorgen ferner biometrische Erfassungssysteme, Videoüberwachung und automatische Gas-Löschanlagen.Erstmals bietet Hosttech jetzt auch einen Standort in Österreich an. Das Rechenzentrum in Wien ist ebenfalls nach ISO 27001 zertifiziert und über mehrfach redundante Glasfaseranbindungen mit dem weltweiten Netz verbunden. Die neuen Standorte sind ab sofort verfügbar und lassen sich für jedes Projekt individuell auswählen.Mit dem Virtual Data Center, in dem Kunden per Mausklick eine eigene virtuelle Infrastruktur aufsetzen können, setze man hohe Massstäbe, betont Hosttech-CEO Marius Meuwly: "Seit dem Launch letzten Herbst hat sich einiges getan. Uns war von Anfang an klar, dass wir unsere Serverstandorte erweitern möchten. Umso glücklicher bin ich, dass wir mit Appenzell und Wien zwei weitere hochsichere Data Center gefunden haben." Neben Nottwil und den beiden neuen Standorten betreibt Hosttech mit Frankfurt 1 und 2 auch zwei Rechenzentren in Deutschland und ist nun im gesamten DACH-Raum vertreten. (ubi)