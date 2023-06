Ab 2024 gibt es .swiss-Domains auch für Privatpersonen

(Quelle: Bakom)

28. Juni 2023 - Noch müssen sich natürliche Personen weiter gedulden, doch im ersten Halbjahr 2024 werden dann auch sie .swiss-Domains erhalten können. Die Registrierung ist jedoch an gewisse Bedingungen geknüpft.

Im ersten Halbjahr 2024 soll es so weit sein. Nach Unternehmen, Organisationen, Vereinen und Stiftungen werden sich dann auch natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder mit einer Schweizer Staatsbürgerschaft einen Domain-Namen mit der Endung .swiss zulegen können. Dies teilt der Bundesrat mit, der die entsprechende Verordnung über Internet-Domains (VID) angepasst und das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) mit der Umsetzung beauftragt hat.



Einfach so wird es eine .swiss-Domain allerdings nicht geben. Zum einen muss die beantragte Bezeichnung gemäss Mitteilung grundsätzlich mindestens einen der offiziellen Nachnamen oder einen anderen beim Zivilstandesamt registrierten Nachnamen enthalten. Zudem darf die Endung .swiss nicht für kommerzielle Tätigkeiten vom Ausland aus verwendet werden.