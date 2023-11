.ing-Domains ab sofort erhältlich

Google Registry hat die neue Top-Level-Domain .ing freigegeben, wie Google in einem Blogpost schreibt. Im deutschen Sprachraum dürften insbesondere Ingenieurbüros ihre Freude daran haben. Im englischen Sprachraum lassen sich mit Hilfe der neuen Endung kreative Wortspiele erstellen, die sich erste Anbieter schon zu Nutze gemacht haben. So hat sich beispielsweise Adobe die Domain edit.ing geschnappt. Auch die Domain suisse.ing wurde bereits an die Schweizerische Vereinigung beratender Ingenieurunternehmungen vergeben. Wie diese mitteilt, wurde sie als eine von zehn Organisationen weltweit von der Google Registry ausgewählt, um bei der Einführung der neuen Domain-Endung mitzuwirken.Über die Website get.ing kann jede Privatperson oder jedes Unternehmen eine .ing-Domain bestellen. Bis zum 5. Dezember läuft die Early Access Periode, wodurch die Domains gegen eine zusätzliche, einmalige Gebühr registriert werden müssen. Je näher das Ende dieser Periode rückt, desto tiefer wird diese Gebühr. Nach dem 5. Dezember können sämtliche .ing-Domains zum regulären Jahrespreis erworben werden. (dok)