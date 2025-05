Adobe erhöht (schon wieder) die Abo-Preise

Adobe will die Preise für Nutzer des Creative Cloud All Apps-Plans abermals erhöhen. Die Preise für den Tarif betragen für Einzelpersonen 59,99 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung und 89,99 US-Dollar pro Monat ohne Jahresvertrag. Nun will Adobe auf 69,99 US-Dollar pro Jahresvertrag beziehungsweise auf 104,99 US-Dollar pro Monat ohne Jahresvertrag erhöhen, wie "The Register" berichtet . In diesem Zuge benennt der Anbieter Creative Cloud All Apps gleichzeitig auch in Creative Cloud Pro um.Damit zieht Adobe in kurzer Frequenz abermals die Preisschraube an. Erst vor zwei Jahren sind die Preise für das Creative Cloud-Abo gestiegen. Neu ist hingegen die Option, statt den höheren Kosten ein Downgrade auf Creative Cloud Standard hinzunehmen. Die Version schlägt mit 55 US-Dollar zu Buche. Allerdings erhalten Nutzer hier nur 25 Credits pro Monate – statt 4000 Credits in der Pro-Variante. Zudem müssen sie auf Funktionen wie 4K-Videogenerierung verzichten.Die neuen Preise greifen ab dem 17. Juni mit der Veröffentlichung von Creative Cloud Pro, gelten aber vorerst nur für Nordamerika. Auch beziehen sie sich nicht auf Unternehmenskunden. Zu Änderungen für europäische Nutzer hat Adobe noch keine weiteren Informationen genannt. (sta)