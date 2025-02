Photoshop fürs iPhone erschienen

Photoshop gibt es nun auch in einer Version fürs iPhone. Hersteller Adobe schreibt dabei von der "ultimativen Mobile App zur Bildbearbeitung." Die App erlaubt es unter anderem, Elemente zu kombinieren oder störende Elemente aus Bildern zu entfernen, Hintergründe auszutauschen oder Fotos selektiv zu bearbeiten. Ebenfalls möglich sind Anpassungen rund um Farben und Belichtung. Bei all dem soll auch KI zum Einsatz kommen.Die Grundfunktionen der Photoshop Mobile App sind kostenlos. Gleichzeitig bietet Adobe auch ein kostenpflichtiges Premium-Abo ab, mit dem weitere Funktionen freigeschaltet werden können. Unter anderem lassen sich Bilder in verschiedenen Dateiformaten exportieren, man bekommt das Zauberstab-Werkzeug, um Bereiche eines Bildes anzuwählen, kann Bildbereiche inhaltsbasiert füllen oder Inhalte in Bildern nicht-destruktiv hinzufügen oder entfernen. Die Bezahlversion gibt es für 10 Franken monatlich oder 50 Franken jährlich.Eine Version für Android soll in Kürze folgen, schreibt Adobe . (mw)